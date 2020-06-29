İyi imaj için selfie kuyruğu

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg iklim değişimine karşı dünya çapında okul grevleri örgütleyerek gündeme gelmişti. Geçen yıl eylül ayında Birleşmiş Milletler’de yaptığı ateşli konuşmayla da uluslararası bir yıldıza dönüşmüştü.

Önceki gün İsveç devlet radyosuna konuşan Greta Thunberg, “Dünya liderleri sırf PR (Halkla ilişkiler) adına iyi bir görüntü oluşturmak için benimle selfie kuyruğuna giriyorlar” dedi.

‘Hiç utanmıyorlar’

Dünya çapındaki siyasetçilerin kendisini kullanmasını eleştiren Greta (17) sözlerine şöyle devam etti: “Devlet başkanları, başbakanlar, krallar ve prensesler gelip benimle görüşmek istedi. Beni gördüklerinde birdenbire Instagram hesapları için benimle fotoğraf çekip #savetheplanet (gezegeni kurtar) etiketi ekleme fırsatını gördüler.” Daha önce BBC’ye kendisiyle selfie çektirmek için sıraya girenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğunu söyleyen Greta bu kez “Adil olmak gerekirse sadece o değil, pek çoğu vardı. Üstelik nesillerinin gelecek nesillere ihanet etmesinden de hiç utanmıyorlar” dedi.

Sosyal medya için poz veriyorlar

Greta Thunberg: “Dünya liderlerinin iyi gözükmek için benimle selfie çekmeleri sık sık olan bir şey. Onlar benim ve diğer iklim aktivistlerinin yanında poz vermek istiyorlar. Çünkü bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarında iyi görünüyorlar, iklim değişimini umursuyor havası veriyorlar. Beni genelde yanında poz verilecek, kendilerini iyi gösterecek biri olarak görüyorlar ama bu davranışlarından hiç hoşlanmıyorum. Çünkü ben böyle biri değilim.”