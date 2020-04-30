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30.04.2020 - 20:05 | | AA

İyon Denizi’nde düşen Kanada askeri helikopterinde 1 asker öldü, 5 asker kayıp

NATO’nun Operation Reassurance misyonu kapsamında görev yaparken dün İyon Denizi’nde düşen Kanada’ya ait askeri helikopterde 1 askerin öldüğü ve 5 askerin de kayıp olduğu açıklandı.

İyon Denizi’nde düşen Kanada askeri helikopterinde 1 asker öldü, 5 asker kayıp

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan ve Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance ile Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, düşen askeri helikoptere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaza sonrası Türk ve İtalyan birliklerinin yardımıyla helikopterdeki bir cesedin çıkarıldığını ve diğer 5 kişinin de kayıp olduğunu anlatan Trudeau, "Bu, silahlı kuvvetler ve ailelerimiz için çok zor bir gün. Hepsi kahraman ve her biri geride doldurulamayacak bir boşluk bırakacak. Kayıp olan askerlerimizi ise bulma umudu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da Yunanistan kıyılarında düşen Kanada askeri helikopterinden ses kayıt cihazları ve uçuş verilerinin kurtarıldığını aktardı.

İyon Denizi’nde düşen Kanada askeri helikopterinde 1 asker öldü, 5 asker kayıp

Yaşanan olayın nedenini henüz bilmediklerini belirten Sajjan, kaza sırasında 4’ü Kanada Hava Kuvvetleri ve 2’si de Kanada Deniz Kuvvetleri mensubu 6 kişinin helikopterde bulunduğunu söyledi.

Kanada Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, düşen helikopterden çıkarılan cesedin, Deniz Teğmen Abbigail Cowbrough'a ait olduğunu ve halen kayıp 5 askerin aranmasına ise devam edildiğini ifade etti.

Vance, bölgedeki deniz derinliğinin enkaza ulaşmayı zorlaştırdığını kaydetti.

Kanada Ordusu’na ait "CH-148 Cyclone" askeri helikopteri, dün Kanada’ya ait "HMCS Fredericton" isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolmuştu.

Olayın duyulması üzerine bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyni hareket ederek, kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

İyon Denizi’nde düşen Kanada askeri helikopterinde 1 asker öldü, 5 asker kayıp

 

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