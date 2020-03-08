İzlanda OHAL ilan etti

Geçtiğimiz cuma günü altı kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine, İzlanda’da korona virüsüne yakalananların sayısı 43’e çıkarken, 400 kişinin teste tabi tutulduğu belirtildi. İzlandalı yetkililer, iki kişinin kendi ülkelerinde koronavirüsüne yakalandığını belirtirken, diğerlerinin İtalya ve Avusturya’da kayak tatilinden dönenlerde teşhis edildiğini açıkladı.



