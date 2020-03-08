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08.03.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

İzlanda OHAL ilan etti

İzlanda’da 50 ve 60 yaşlarında bir kadın ile erkekte daha koronavirüse rastlanması sonucu ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

İzlanda OHAL ilan etti
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Geçtiğimiz cuma günü altı kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine, İzlanda’da korona virüsüne yakalananların sayısı 43’e çıkarken, 400 kişinin teste tabi tutulduğu belirtildi. İzlandalı yetkililer, iki kişinin kendi ülkelerinde koronavirüsüne yakalandığını belirtirken, diğerlerinin İtalya ve Avusturya’da kayak tatilinden dönenlerde teşhis edildiğini açıkladı.

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