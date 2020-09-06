Jamaika Hakkında Bilgiler; Jamaika Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

“Gözlerin gördüğü en güzel ada” demiştir Kristof Kolomb, Jamaika için. Ülke 1962 senesinde bağımsızlık kazanmış ve bugünkü bayrağını kullanmaya başlamıştır. Jamaika bayrağının üzerinde sarı şeritli bir çarpı işareti bulunur. Bu işaretin üst ve altındaki şeritleri arasında kalan bölüm yeşil, sağ ve sol şeritleri arasında kalan bölüm ise siyah renktedir.



Jamaika Nerededir? (Hangi Kıtadadır)



Jamaika, Kuzey Amerika kıtasına üye ve Karayipler’de bulunan bir ada ülkesidir. Küba’nın güneyinde yer alan ülke yaklaşık 11.000 kilometre kare yüzölçümüne sahiptir. 1.022 kilometre uzunluğunda da bir sahil şeridi vardır.



Jamaika Nüfusu Ne Kadar?



Jamaika farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir ülkedir. Bu etnik gruplarla aynı oranda din çeşitliliği oluşmuştur. Bu bağlamda, ülke nüfusunun yaklaşık %70’i Hristiyan’dır. Geri kalan yüzdelik dilimde ise; Rasta, Müslüman, Hindu, Yahudi ve dinsiz grup vardır.



2020 yılı sayımlarına göre Jamaika’nın son nüfusu 2.961.167 olarak ölçülmüştür. Bu değer bir önceki yıldan %0,44 oranında fazladır. Ancak bu sayıların yaklaşık değerler olduğu unutulmamalıdır.



Jamaika’nın Başkenti Neresidir?



Jamaika’nın başkenti ve aynı zamanda da en önemli limanı Kingston’dur. Kingston, Antil Adaları’na mensuptur ve yaklaşık 480 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Şehir, merkez ve Yeni Kingston olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ülke nüfusunun %50’lik bir dilimi başkentte yaşam sürdürmektedir.



Kingston’a gidildiğinde gezilip görülecek pek çok yer vardır. Şehir, ziyaretçisini yeşili doyuran parklar ve maviye doyuran büyük bir denize sahiptir. Bunlar dışında da müze ve tarihi binalara meraklılar için gezintilere çıkmak mümkündür. Bob Marley Müzesi, Port Royal ve Devon House; Kingston’a gidildiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.



Jamaika’nın Para Birimi Nedir?



Jamaika’da 1969 senesinden bu yana para birimi olarak Jamaika Doları kullanılmaktadır. Bu para birimi sembol olarak standart dolar işaretine sahiptir. Ancak olası karışıklıkları önlemek için dolar işaretinin önüne “J ya da JA” yazıldığı görülmektedir. 100 cent birleştiğinde 1 Jamaika Doları oluşmaktadır. Ülkede kullanılan banknotlar ise; 50, 100, 500 ve 1000 Dolar şeklindedir.



Jamaika’nın Resmi Dili Nedir? (Konuşulan Diller)



Jamaika’ya ait resmi dil İngilizcedir. Ancak bölge halkının kullandığı ulusal dil Patois dilidir. Bu dil aksan ve dil bilgisi kuralları bakımından İngilizceden oldukça ayrılmaktadır. Patois; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca karışımından meydana gelmiştir. Bölge halkı arasında yalnızca İspanyolca konuşan bir grup ile karşılaşmak da mümkündür.



Jamaika ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Jamaika ziyaretinde bulunmak isteyenlerin başlıca araştırdığı konulardan biri de Türkiye ile Jamaika arasındaki saat farkıdır. Türkiye zaman dilimi olarak UTC+3 (UDAZD) kullanırken, Jamaika’da UTC-5 kullanılır. Daha anlaşılır hali ile Türkiye saat bakımından Jamaika’ya göre 8 saat ileri bir konumdadır. Yani aynı gün içerisinde Türkiye saatleri 18.00 gösterdiğinde, Jamaika’da saat henüz 10.00 civarındadır.



Jamaika’ya Ulaşım Nasıl Sağlanır?



Jamaika, ada ülkesi olma özelliği taşır. Bu bakımdan Jamaika’ya yapılacak seyahatlerde en avantajlı ulaşım havayolu olarak kabul edilir. Ancak Türkiye ile Jamaika arasında direkt uçuş seçeneği bulunmaz. Bu sebeple de ziyaretçiler öncelikle; Amerika, Küba veya Avrupa’ya ulaşması sonrasında da aktarmalı uçuş gerçekleştirmesi gerekmektedir.