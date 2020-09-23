MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japon uzmanlardan çarpıcı corona virüs açıklaması! 'Etkisizler'
ABONE OL
23.09.2020 - 20:24 | | DHA

Japon uzmanlardan çarpıcı corona virüs açıklaması! 'Etkisizler'

Japonya'da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezinde yapılan araştırmada, koronavirüse (Covid-19) karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu duyuruldu.

Japon uzmanlardan çarpıcı corona virüs açıklaması! 'Etkisizler'

Japonya'nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezinde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi.

Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.

Japon uzmanlardan çarpıcı corona virüs açıklaması Etkisizler


MAALESEF İŞE YARAMIYOR

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli dedi.

Yoldaki lastik kazaya neden olduBolu’da, TEM Otoyolu’nun ortasındaki lastiğe çarpmamak için şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atan otomobildeki kadın sürücü hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca aktif vaka sayımız artmaya devam ediyor deyip yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca aktif vaka sayımız artmaya devam ediyor deyip yeni vaka sayısını açıkladı

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Vaka sayıları artmaya devam ediyor! İşte 23 Eylül koronavirüs tablosu! Bugün kaç yeni vaka tespit edildi?

Vaka sayıları artmaya devam ediyor! İşte 23 Eylül koronavirüs tablosu! Bugün kaç yeni vaka tespit edildi?

Sıradaki Haber