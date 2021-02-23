MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya İmparatoru Naruhito'dan salgın sonrası 'parlak gelecek' ümidi
ABONE OL
23.02.2021 - 09:01 | | AA

Japonya İmparatoru Naruhito'dan salgın sonrası 'parlak gelecek' ümidi

Japonya İmparatoru Naruhito, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdikten sonra "parlak bir gelecek" ümit ettiğini belirtti.

Japonya İmparatoru Naruhito'dan salgın sonrası 'parlak gelecek' ümidi

Naruhito, 61. yaş günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki Kovid-19 salgını, Mart 2011'deki Fukuşima depremi ile imparatorluk ailesi üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Naruhito, sağlık personeline çabaları dolayısıyla teşekkür etti. Naruhito, "Halkın sabırla ve birbiriyle iş birliği halinde, koronavirüs salgınını yenmesi sonrası parlak bir gelecek ümit ediyorum." dedi.

Kuzeydoğu'daki Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de yaşanan deprem ve tsunaminin yıl dönümünde bölgeyi ziyaret edeceğini kaydeden Naruhito, "Bölge halkının yaralarının onarılmadığını hissediyorum." dedi.

Aynı bölgede 13 Şubat'ta kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremi anımsatan Naruhito, Japonya'nın 10 yıl önceki deprem ve tsunamiyi hatırladığını kaydederek, "Japonya, Büyük Doğu Depremini, geçmişin değil, şimdiki zamanın bir parçası olarak görmelidir." dedi.

Toplantıda Naruhito'ya, 1947 İmparatorluk İşleri Kanununun "Babalık bağına sahip erkeklerin tahta oturabileceği" maddesi sebebiyle, Aralık 2021'de 20 yaşına girecek tek çocuğu Prenses Aiko'nun tahta geçemeyeceği anımsatıldı.

Aile bünyesinde tahta çıkacak erkeğin olmaması halinde, kadın üyelerin de tahta çıkabilmesini öngören muhtemel yasa değişikliğine ilişkin soruya, Naruhito cevap vermedi.

Yeğeni Prenses Mako'nun, üniversiteden erkek arkadaşıyla evliliğine yönelik Naruhito, "Babası Veliaht Prensi Fumihito'nun dediği gibi, birçok insanın mutlu olduğu bir ortam oluşmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kameradaRusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

﻿11 bin personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

﻿11 bin personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

HES kodu alma işlemi | HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması

HES kodu alma işlemi | HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet