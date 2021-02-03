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03.02.2021 - 05:35 | | AA

Japonya Kovid-19’a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarının ay ortasında başlatılmasının planlandığını söyledi.

Japonya Kovid-19’a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga, 126 milyonluk ülke nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde aşı tedariki hedefinin sürdüğünü belirtti.

Suga, aşı güvenliliğinin sağlanmasına yönelik çok sayıdaki tedbir sebebiyle Japonya'nın aşı uygulamalarına başlamak konusunda diğer ülkelere kıyasla geriye düştüğünü söyledi.

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bakanlık heyeti, başvuru sonrası onaylanmasına yönelik incelemeleri süren Pfizer aşısını 12 Şubat’ta onaylayacak.

Bu kapsamda ilk aşı teslimatı Belçika’dan Japonya’ya 14 Şubat’ta ulaşacak ve öncelikle 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak.

Mart ortasından itibaren 3,7 milyon sağlık çalışanı, daha sonra virüs belirtileri göstermiş kişiler, nisan başından itibaren de 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

Sonraki süreçte ise aşı uygulama kapsamının ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Hükümet, şimdiye kadar aşı üreticileri Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’dan toplamda 157 milyon kişinin aşılanmasına yetecek kadar aşı sipariş etti.

Kyodo’ya göre Moderna ve AstraZeneca aşıları için Sağlık Bakanlığına henüz başvuru yapılmadı.

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