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30.12.2020 - 04:19 | | AA

Japonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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