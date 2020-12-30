Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.