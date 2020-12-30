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30.12.2020 - 04:19 | | AA

Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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