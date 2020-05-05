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05.05.2020 - 20:25 | | AA

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem!

Japonya'nın Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çiba eyaletinin Hokuseibu bölgesi olan deprem, 70 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle sabaha karşı 01.57'de yaşanan deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Çiba'nın Hokutobu bölgesi, pazartesi akşamı yerel saatle 22.07'de 5,5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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