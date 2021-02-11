Japonya'da aşılama hedefinde şırınga krizi

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, üretici firma Pfizer'ın tedarik ettiği şişeciklerden aşının son dozunu çekebilecek özel şırınga eksikliği nedeniyle planlandığı kadar kişinin aşılanamayabileceğini belirtti.

Tamura, "Japonya’da kullanılan şırıngalar beş doz çekebiliyor. Bizde mevcut 6 doz çekebilen tüm şırıngaları da kullanacağız. Ancak daha fazla sayıda aşı vurulması hedeflendiğinden bu yeterli gelmeyecek." dedi.

Hükümetin tıbbi ekipman üreticilerine, özel şırınga üretimi için talepte bulunduğu kaydedildi.

Her şişecik 6 yerine 5 doz çıkarabiliyor

Kyodo ajansının haberinde, kullanıldıktan sonra tüp içerisinde kalan aşı miktarını en aza indiren özel şırıngalar olmadan, çekilecek 5 doz sonunda, şişeciklerin kullanılmaz hale geleceği kaydedildi.

Buna göre Japonya’nın Pfizer’dan şişecik siparişini değiştirmeyeceği, 120 milyona yetecek seviyede doz miktarını revize edeceği belirtildi.

Her şişeciğin 6 doz sunacağı tahminiyle Pfizer'dan 72 milyon kişiye yetecek kadar sipariş edilen aşılar, 5 doz çıkarması halinde ancak 60 milyon kişiye yetebiliyor.

Pazartesi onay alabilir

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, şişecikten çekilememesi halinde 6. dozun çoğunlukla atılacağını söylemişti.

İktidar koalisyonunun ortağı Komeito milletvekili Oguçi Yoshinori de hükümetin üreticinden sipariş verirken her şişeciğin 5 doz sunabileceğini hesaplanması gerektiğini belirtti.

Pfizer aşısının 15 Şubat’ta danışman heyet paneli toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığından onay alması bekleniyor.