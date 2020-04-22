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22.04.2020 - 10:20 | | İHA

Japonya’da demirli bir gemide daha corona virüsü paniği

Japonya’da demirli bulunan bir yolcu gemisindeki 34 mürettebata corona virüsü bulaştığı belirlendi.

Japonya’da demirli bir gemide daha corona virüsü paniği

Daha önce corona virüsü salgını nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess gemisi ile gündeme gelen Japonya’da, bir gemide daha virüse rastlandı. Nagasaki yerel hükümetinden yapılan açıklamada, bölgede demirli Costa Atlantica adlı geminin Filipinli bir çalışanının dün corona virüsü taşıdığının anlaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu çalışanla irtibatı bulunan 53 personel ve 4 aşçıya virüs testi uygulandığı açıklanırken, 33 mürettebatın pozitif sonuç verdiği kaydedildi. Böylece ilk enfekte olan personel ile birlikte gemideki vaka sayısının 34'e yükseldiği duyuruldu.

KARANTİNAYA ALINDI

Toplam 623 mürettebatı bulunan gemide yolcu olmadığı ifade edilirken, şimdiye dek pozitif sonuç veren kişilerle teması bulunan gemi çalışanlarının da tedbir amacıyla karantinaya alındığı bildirildi. 29 Ocak'ta Nagasaki'ye varan geminin Nisan sonuna kadar bölgede demirli kalması bekleniyordu.

E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiSabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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