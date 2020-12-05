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05.12.2020 - 09:43 | | AA

Japonya'da hastaneler alarm veriyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ülke geneli artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine karşı, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.

Japonya'da hastaneler alarm veriyor

Ekim sonunda başlayan olağanüstü meclis döneminin kapanış töreninde konuşan Suga, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için işletmelerin çalışma saatlerinin kısaltılması ile mesafe ve hijyen gibi hali hazırdaki basit önlemlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Ağır hasta sayısındaki artışın hastane kapasitelerini oldukça zorladığını kaydeden Suga, "Yeni vaka sayısı, ağır hasta sayısı rekorlara koşuyor ve bu durum alarm verici. Geçen haftadan beri ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor. Bir kriz algısıyla buna karşılık vereceğiz." dedi.

Suga, eyalet, şehir ve ilçelerde çalışma saatlerini kısaltan restoranları finansal olarak destekleyen ekonomik paketin 1,5 trilyon yen (14 milyar dolar) seviyesinde artırılacağını belirterek, "İnsanların geçimini ve sağlığını korumak hükümetimizin ilk önceliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin görev süresi Ekim 2021'de sona eriyor

Ocak ortasından sonra yeniden açılacak meclisin, feshedilerek olası bir erken seçime gidilmesine ilişkin soruya da yanıt veren Suga, "Gelecek sonbahara dek süremiz var ve bu süreçte seçim düzenlenecek. Süre sınırına ilişkin tam kapsamlı düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

465 üyeli Temsilciler Meclisi milletvekillerinin görev süresi, 21 Ekim 2021'de sona eriyor.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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