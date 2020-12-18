Japonya'da iki savaş gemisi Aegis füzeleriyle donatılacak

Kabine, füze savunmaya yönelik; özel sektör gemilerinin modernize edilmesi, petrol sondaj kulesi gibi uzak açık yapıların kullanılması ve Aegis sistemlerinin iki donanma gemisine yerleştirilmesi seçenekleri arasından tercihini yaptı.

Suga kabinesi, havadan gelebilecek tehditlere karşı füze önleme sistemlerinin iki donanma fırkateynine monte edilmesine karar verdi.

Kyodo ajansına göre, iki gemi takviyesi sonrası, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesindeki Aegis donanımlı gemilerin sayısı 10'a ulaşacak.

Haziranda vazgeçilmişti

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Japonya, 2017'de aldığı "karaya konuşlandırılacak sistem" kararından, yüksek maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.