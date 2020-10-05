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05.10.2020 - 10:40 | | AA

Japonya'da kadın bakana ustura ile mesaj

Gönderici kısmında 'Bakan Nişimura’nın bir seveni' yazan zarftan ustura benzeri bir alet bulundu, kağıtta ise birkaç kez 'öl' yazıyordu. Kabine üyesi Nişimura, koronavirüs önlemlerinden sorumlu.

Japonya'da kadın bakana ustura ile mesaj

Japonya’da Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi’ye "öl" ifadesinin yazılı olduğu kağıt ile bir usturanın yer aldığı zarf gönderildi.

Kyodo ajansının haberine göre, emniyet güçleri başkent Tokyo’nun Çiyoda ilçesindeki Kabine Ofisine (Kantei) Cuma günü, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura’ya hitaben zarf teslim edildiğini açıkladı.

Göndericinin kendini ¨Bakan Nişimura’nın bir seveni¨ şeklinde tanımlandığı ve içinde kağıt ile ustura benzeri bir aletin bulunduğu zarftaki kağıtta birkaç kez Japonca "öl" kelimesinin yazılı olduğu belirtildi.

Zarfı açan Kantei çalışanı durumu emniyet birimlerine bildirdi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekili Nişimura aynı zamanda Ekonomik Canlanma ile Sosyal Güvenlik Reformundan Sorumlu Kabine Üyeliği görevlerini yürütüyor.

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