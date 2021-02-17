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17.02.2021 - 09:52 | | AA

Japonya'da koronavirüs aşı kampanyası başladı

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulamaya başladı.

Japonya'da koronavirüs aşı kampanyası başladı

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, ülke geneli 100 sağlık kuruluşundaki çalışanlara yönelik aşı uygulamasının ilk kısmını başlattı.

Bu kapsamda gelecek haftaya dek 40 bin sağlık çalışana ilk doz, 3 hafta sonra ikinci dozun vurulması hedefleniyor.

Devlet Bakanı Hiroşi Yamamoto, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, uygulamalarının salgınla mücadelede büyük bir adım olduğunu söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre bakanlık, aşının olası yan etkilerine karşı yaklaşık 20 bin kişiye tarama uygulayacak.

Buna göre, ikinci doz sonrasını kapsayacak şekilde aşı vurulanlardan 7 hafta süreyle günlük yan etki kaydı tutmaları talep edilecek.

Ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanı mart ayı ortasında, 65 yaş üstü kişiler ise Nisan ayı başından itibaren aşılanmaya başlayacak.

Bakanlık, geçen hafta Pfizer'dan tedarik edilen aşıların yerel kullanım onayını hafta başında vermişti.

Hükümet şimdiye kadar 157 milyon kişiye yetebilecek 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş etmişti.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin 126 milyonluk nüfusu için aşı tedariği hedefleniyor.

Kyodo ajansı, Japonya'nın aşı programını en az 70 ülkeden daha geç başlattığını bildirdi.

    Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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