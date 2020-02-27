Koronavirüs Japonya'da tüm okulları kapattırdı

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıktıktan sonra 40'dan fazla ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Japonya'da okulların kapatılacağı açıklanırken, Güney Kore'de 171 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19'un yayılması endişesinin artması nedeniyle pazartesinden itibaren tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin kapatılacağını duyurdu.

Okulların mart ayı sonunda başlayacak ilkbahar tatiline kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Japonya Eğitim Bakanlığı, karardan 34 bin 847 okulda öğrenim gören 12,8 milyon öğrencinin etkileneceğini açıkladı.

Bu arada Japonya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore'de bir günde 171 yeni vaka

Güney Kore'de de 171 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, yeni vakalar ile birlikte ülkede Kovid-19 taşıyanların sayısının 1766'ya yükseldiğini bildirdi.

Azerbaycan

Azerbaycan'da 186 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alındı.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin Bakü'deki Kliniki Tibbi Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde, 2 kişinin özel olarak ayrılmış bir tıp kurumunda gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran sınırına yakın iller olan Astara Merkez Hastanesinde 86, Celilabat Merkez Hastanesinde ise 91 Kovid-19 şüphelisi hasta bulunduğu kaydedildi.

Özellikle İran'dan gelen ve kontrollerde ateşleri yüksek olan kişiler gözetim altına alınırken Azerbaycan'ın ilgili kurumları da koronavirüs dolayısıyla önlemleri artırdı. Belirli hastanelerde olası koronavirüs vakaları için birimler ve odalar oluşturuldu.

Ülkenin tüm gümrük kapılarında ve havalimanlarında termal kameralarla kontroller sıkılaştırıldı, sınır geçiş noktalarına ilave sağlık personeli yerleştirildi.

Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'a ait gemiler ile Bakü metrosunun trenleri koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı da okullarda çok kişinin katıldığı etkinlikleri geçici olarak durdurdu. Okullarda, çocukların sağlık kontrolü de sıkılaştırıldı ve herhangi bir hastalığı bulunan çocukların okula gelmemesi tavsiye edildi.

Kırgızistan

Kırgızistan'da mart ve nisan aylarında yapılması planlanan uluslararası spor etkinliklerinin Kovid-19 salgını endişesiyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Kırgızistan Spor, Beden Eğitimi ve Gençlik İşleri Devlet Ajansı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Mart'ta yapılması planlanan Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, 27-29 Mart'taki Asya Lisanslı Güreş Turnuvası ve nisan ayında Asya Bölgesi Dopingle Mücadele konulu hükümetler arası toplantı ertelendi.

Kırgızistan'da henüz yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.

Hindistan

Çin'e 15 ton tıbbi malzeme yardımında bulunmak üzere Hubey eyaletine giden Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait bir uçak, Vuhan kentinden 112 kişiyi tahliye etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin arasında 76 Hint’in yanı sıra Bangladeş, Myanmar, Maldivler, Çin, Güney Afrika, ABD ve Madagaskarlı 36 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Toplamda 112 kişinin Vuhan’dan tahliye edildiğini aktaran Jaishankar, Çin’e 15 ton tıbbi malzeme gönderildiğini de kaydetti.

Tahliye edilen 112 kişi 14 gün boyuna karantinada tutulacak.

Jaishankar ayrıca, Japonya’daki Diamond Princess adlı kruvaziyerde karantinaya alınan 119 Hint ve Sri Lanka, Nepal, Güney Afrika ve Perulu 5 yabancı uyruklu kişinin Yeni Delhi'ye ulaştığını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi de yaşamını yitirdi.