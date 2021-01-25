MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'da kriz! OHAL'in uygulandığı 11 eyalette 15 binden fazla hasta sıra bekliyor
ABONE OL
25.01.2021 - 09:18 | | AA

Japonya'da kriz! OHAL'in uygulandığı 11 eyalette 15 binden fazla hasta sıra bekliyor

Japonya’da Kovid-19 nedeniyle OHAL uygulanan 11 eyalette, virüs testi pozitif çıkmış 15 binden fazla hastanın hastaneye yatırılma ya da otele yerleştirilme sırası beklediği ortaya çıktı. Bekleyenlerin sayıları Tokyo’nun kuzeyindeki Saitama’da 1169'a, doğusundaki Çiba’da 2 bin 328’e, Osaka kentinde ise 1410’a çıktı.

Japonya'da kriz! OHAL'in uygulandığı 11 eyalette 15 binden fazla hasta sıra bekliyor

Kyodo haber ajansının araştırmasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak yatak kapasitesinin yetersizliği sebebiyle hastaneye yatırılma ve otellerle yerleştirilme sırası bekleyenlerin sayısı önceki aya göre artış gösterdi.

Buna göre, Aralık 2020’nin 3. haftasında 1500’lerde seyreden bekleyen hasta sayısı Tokyo’da bu ayın 3. haftasında yaklaşık 4,8 kat artışla 7 bin 500 seviyesine yükseldi.

Bekleyenlerin sayıları Tokyo’nun kuzeyindeki Saitama’da 1169'a, doğusundaki Çiba’da 2 bin 328’e, Osaka kentinde ise 1410’a çıktı.

Araştırma, olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyalette toplamda 15 bin 58 kişinin hastaneye yatırılma ya da otel gibi konaklama noktasına yerleştirilme sırası beklediğini ortaya çıkardı.

Öte yandan kapasite sıkıntısı sebebiyle hastalar evlerinde beklemeye zorlanırken, bazıları bu şartlarda hayatını kaybetti.

Japonya’da yerel kamu sağlığı merkezleri, Kovid-19 testi pozitif çıkanların hastanede tedavileri ya da hafif semptom gösterenlerin bir konaklama noktasına yerleştirilmesini programlıyor.

Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 366 bin 435’e, ölü sayısı 5 bin 133’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 93 bin 890’a, Osaka’da 41 bin 454’e, Kanagawa’da 38 bin 27’ye, Saitama’da 23 bin 342’ye, Aiçi’de 22 bin 861’e, Çiba’da 20 bin 231’e çıktı.

OHAL'in ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı 11 eyalette 7 Şubat’a kadar sürmesi planlanıyor.

 

İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı! Üvey babası böyle yakalandı

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı! Üvey babası böyle yakalandı

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

Son dakika haberi... Feribot seferlerine fırtına engeli!

Son dakika haberi... Feribot seferlerine fırtına engeli!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet