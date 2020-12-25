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25.12.2020 - 16:04 | | AA

Japonya’da mutasyon virüsün ilk vakaları tespit edildi

Japonya’da yeni tip koronavirüsün "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Japonya’da mutasyon virüsün ilk vakaları tespit edildi

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere’ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıkladı.

Daha önce Kovid-19 tespit edilen yolcuların numunelerinin analiz edilmesi sonucu, taşıdıkları virüsün İngiltere’de tespit edilen Kovid-19 varyantı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Kovid-19’un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türünün tespit edildiği 5 kişiden 4'ünün "asemptomatik" ve yaşlarının 70'in altında olduğu kaydedildi.

Japonya, oturumu bulunan yabancılar ile vatandaşları haricinde İngiltere'den iş, eğitim ve turizm gibi seyahatleri askıya almıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.
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