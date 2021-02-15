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15.02.2021 - 02:30 | | AA

Japonya'da Myanmar'daki askeri darbeyi protesto için yürüyüş düzenlendi

Japonya'da, Myanmar'daki askeri darbeyi protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Channel News Asia'daki habere göre, başkent Tokyo'nun Shibuya ve Omotesando bölgelerinde düzenlenen yürüyüşe 4 binden fazla kişi katıldı.

Japonya'da Myanmar'daki askeri darbeyi protesto için yürüyüş düzenlendi

 

Göstericilerden bazılarının, gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarının olduğu pankartları, bazılarının da "Myanmar'ı kurtarmamıza yardım edin" ve "İnsanlığa karşı suçları durdurun" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. 

Gösteriyi düzenleyenler, bunun şimdiye kadar Japonya'da organize edilen en büyük yürüyüş olduğunu belirtti. 

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE 

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. 

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı. 

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı. 

Ülkede, dün, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

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