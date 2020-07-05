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05.07.2020 - 11:32 | | İHA

Japonya’daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp

Japonya’da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının ise artmasından endişe ediliyor.

Japonya’daki sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp

Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde dün görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Kuma Nehri'nin taşması sonucu bölgedeki birçok yapının sular altında kaldığını açıklayan yerel otoriteler, en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının pazar günü itibariyle sürdüğü belirtildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ FELAKETE NEDEN OLDU

Japonya'nın Kyushu bölgesinde bulunan Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmiş, Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşması sonucu binlerce ev sular altında kalmıştı. Çevre eyaletlerden 450 kurtarma personeli ile 120 polis arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderilirken, Japonya Başbakanı Abe Şinzo da 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edilmesi talimatı vermişti. 200 bini aşkın bölge sakinine yönelik tahliye emri yayınlanan felaketin ardından bölgedeki birçok ev elektriksiz kalmıştı.

Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

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