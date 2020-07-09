Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 62'ye ulaştı

Cumartesi itibariyla Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu bölgesinde başlayan ve dün Japonya'nın iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bilanço netleşmeye başladı. Yerel yetkililer, felakette en az 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.



59 NEHİR TAŞTI, 5 BİN YAPI ZARAR GÖRDÜ



Şiddetli yağışlardan etkilenen 9 eyalette toplam 59 nehirde taşkın meydana geldiği açıklandı. Ayrıca 18 farklı eyaletteki 123 bölgede de toprak kaymaları yaşandı. Yetkililerin gece saatlerinden itibaren Kyushu başta olmak üzere afet bölgesindeki yaklaşık 880 bin kişiye tahliye çağrısı yaptığı kaydedilirken, yaklaşık 5 bin yapının kısmi olarak ya da tamamen sular altında kaldığı ifade edildi. Japonya Eğitim Bakanlığı ise felaket nedeniyle 17 eyaletteki 2 bin 244 okul ve üniversitede derslerin askıya alındığını açıkladı.



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Cumartesi Japonya’nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde başlayan şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, felaket salı günü itibariyle Nagasaki, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletlerini vurmuştu. Yoğun yağış dün de Nagano ve Gifu'da etki göstermişti. Felaket bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 20 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve sivil ekiplerin katılımıyla sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.