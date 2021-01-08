Japonya'dan ABD Kongre binasının basılmasına tepki

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, ABD demokrasisinin "bu zor sürecin" üstesinden gelmesini beklediklerini söyledi.

Kato, "Barışçıl ve demokratik bir başkanlık geçiş sürecine doğru ilerleyen ABD demokrasisinin, karşı karşıya kaldığı bu zor durumun üstesinden gelmesini, istikrar ve dengeye kavuşmasını ümit ediyoruz." dedi.

Başkan Trump'ın seçime hile karıştırıldığı iddiasının, destekçilerini tahrik etmiş olabileceği yönündeki soruyu Kato, "ABD'nin iç işleriyle alakalıdır." şeklinde yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polis ile yaşanan arbededen kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.