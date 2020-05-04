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04.05.2020 - 10:18 | | DHA

Japonya'dan kritik corona virüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak

Dünyayı etksisi altına alan corona virüs ile ilgili mücadele 140'tan fazla ülkede sürüyor.Japonya'da hükümet corona virüs (Covid-19) kapsamında ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarını 31 Mayıs’a kadar uzatmayı planlıyor.

Japonya'dan kritik corona virüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs bçir çok ülkede etkisini sürdürmeye devam ederken, Japonya'da hükümet salgına ilişkin kritik bir karar aldı. Japonya’da hükümet yetkilileri koronavirüs önlemleri kapsamında alınan OHAL kararının 31 Mayıs’a kadar uzatılacağını ifade ederken başka bir üst düzey yetkili, hükümetin nispeten yüksek sayıda vaka olan bölgelerde dahi parkların, müzelerin, kütüphanelerin ve diğer bazı kamu tesislerinin yeniden açılmasına izin vermeyi planladığını söyledi.

OHAL DETAYLARINI BAŞBAKAN ABE AÇIKLAYACAK

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Japonya hükümeti, 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle OHAL ilan etmiş ardından sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattıİzmir'in Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartışma yarattı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantığa aykırı bir durum olduğunu söyledi.
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