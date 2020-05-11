MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor: Yüzde 90'ı doldu!
ABONE OL
11.05.2020 - 10:28 | | DHA

Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor: Yüzde 90'ı doldu!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip corona virüs hastalarına ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğu açıklandı.

Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor: Yüzde 90'ı doldu!

Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşarak 283 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını, Japonya'nın sağlık sistemini tehdit ediyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Tokyo'da Covid-19 hastaları için ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğunu açıkladı. 28 Nisan itibariyle bin 832 corona virüs hastasının sağlık kurumlarına yatışının gerçekleştiği belirtilirken, söz konusu hastaların dev metropoldeki 2 bin yataklık kapasitesinin yüzde 91.6'sını doldurduğu ifade edildi. Vaka sayısındaki olası artışa karşı Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakaları için ayrılan yataklı hasta kapasitesini 4 bine çıkarmayı hedefliyor. Hastalığı hafif atlatan kişiler ise sağlık sistemindeki tıkanmanın önüne geçmek için hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole ediliyor.

EN FAZLA VAKA TOKYO'DA
Corona virüs (Covid-19) şu ana kadar Japonya’da 16 bin 559 kişiye bulaşmış, Tokyo ise 4 bin 868 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olmuştu. Ülke genelinde 647 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran kendi donanmasını yanlışlıkla vurduİran Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde yapılan deniz tatbikatı sırasında donanmaya ait bir firkateyninin vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da 2 mahallede karantina sona erdi!

Bursa'da 2 mahallede karantina sona erdi!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...
Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Sıradaki Haber