Johnson: Biraz daha sabredin

Johnson, sözlerine, “İsteyebileceğimden çok daha uzun bir süredir masamdan uzakta olduğum için üzgünüm” diyerek başladı. Kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür eden Johnson, önlemler ve halkın bunlara uyması sayesinde “gidişatı değiştirdiklerini” vurguladı. Johnson, virüsü “İngiliz halkının güreşerek dize getirdiği sokak suçlularına” benzetti.

Başbakan Johnson, “Pik noktasını geçtiğimizi gösteren gerçek işaretler var. Sağlık sisteminin çökmesini engellemek olarak belirlediğimiz ilk görevi tamamlamanın eşiğindeyiz. Bu savaşın ilk aşamasının sonuna geliyoruz” diye konuştu.

Riskin hala çok yüksek olduğunu vurgulayan Boris Johnson, karantina tedbirlerini kaldırmanın erken olacağını belirterek sabır istedi, “Ne kadar zor olduğunu biliyorum ve ekonominin de olabildiğince hızlı hareket etmesini istiyorum. Ancak İngiliz halkının tüm çabalarını ve fedakârlıklarını bir kenara atmayı, salgının ikinci kez yükselmesi riskini, çok fazla can kaybı olabileceğini reddedemem” dedi.