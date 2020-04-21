Johnson ikinci dalgadan endişeli

İngiliz medyasındaki haberlerde, Johnson’ın, Cuma günü video konferansla görüştüğü yardımcısı Dominic Raab ve diğer yetkililere, önceliğinin ikinci bir salgın dalgasını önlemek olduğunu söylediği belirtildi. Johnson’ın sözcüsü de, Başbakan’ın, ikinci bir salgın dalgasının toplum sağlığı ve ekonomi üzerinde ciddi yıkımlara neden olacağını düşündüğünü bildirdi.