MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Johnson ikinci dalgadan endişeli
ABONE OL
21.04.2020 - 07:00 |

Johnson ikinci dalgadan endişeli

Koronavirüse yakalanan ve iyileşme sürecinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, kabinedeki arkadaşlarına, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını erken bir zamanda kaldırmak konusunda endişesini dile getirdiği bildiriliyor.

Johnson ikinci dalgadan endişeli

İngiliz medyasındaki haberlerde, Johnson’ın, Cuma günü video konferansla görüştüğü yardımcısı Dominic Raab ve diğer yetkililere, önceliğinin ikinci bir salgın dalgasını önlemek olduğunu söylediği belirtildi. Johnson’ın sözcüsü de, Başbakan’ın, ikinci bir salgın dalgasının toplum sağlığı ve ekonomi üzerinde ciddi yıkımlara neden olacağını düşündüğünü bildirdi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

İletişim Başkanı Altun: Bayram sonrasında hayatın normale dönmesini ümit ediyoruz

İletişim Başkanı Altun: Bayram sonrasında hayatın normale dönmesini ümit ediyoruz

Sıradaki Haber