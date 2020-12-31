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31.12.2020 - 17:21 | | AA

Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı." dedi.

Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Brexit'in ardındaki geçiş sürecinin bu gece yerel saatle 23.00'te sona ermesiyle İngilizler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 Brexit referandumundan bu yana binlerce İngiliz'in AB ülkeleri vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

80 yaşındaki baba Johnson, 40 yıl önce Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmıştı. İngiltere'nin 1973'te AB'ye üye olmasının ardından da Brüksel'de çalışan ilk İngiliz memurlarından biri olmuştu.

Stanley Johnson, Brexit'i savunan ve bunun için kampanyalar yürüten oğlunun aksine İngiltere'nin Brexit referandumunda AB'de kalması için kampanya yürütmüştü.

Başbakan Boris Johnson ise Brexit ile İngiltere'nin "kontrolü yeniden ele aldığını" ve "yeni ve egemen bir ulus" olduğunu söylemişti.

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