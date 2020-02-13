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13.02.2020 - 15:21 |

Johnson’ın tatil parasını kimin ödediğiyle ilgili beyanı yalanlandı

İngiltere Başbakanı'nın Noel ve yeni yılda gittiği Karayipler tatili başını ağrıtıyor. Johnson'ın 15 bin sterlinlik faturayı ödediğini söylediği isim konuştu.

Johnson’ın tatil parasını kimin ödediğiyle ilgili beyanı yalanlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve partneri Carrie Symonds'ın Karayipler'de geçirdiği Noel ve yeni yıl tatilinin parasının kimin ödediği ilgili çelişkili ifadeler parlamentoda tartışma konusu oldu.

Johnson, Meclis'e 26 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında kaldıkları villanın 15 bin sterlin (Yaklaşık 19 bin 500 dolar) tutarındaki ücretinin David Ross adlı bir iş insanı tarafından ödendiğini beyan etti.

Ancak, iktidardaki Muhafazakar Parti'ye yaptığı büyük bağışlar ve Johnson'a yakınlığıyla bilinen Ross'un sözcüsü, Daily Mail gazetesine açıklamasında Başbakan'ı yalanladı.

Sözcü, Ross'un Johnson'a villayı tutması için yardımcı olduğunu ancak parasını ödemediğini söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden John Trickett, "Kamuoyunun tatilin parasını kimin ödediğini bilmeye hakkı var" diyerek Johnson'dan açıklama talep etti.

John Trickett, Johnson'dan olumlu yanıt alamamaları halinde soruşturma komisyonunun devreye girmesini isteyeceklerini açıkladı.

Başbakan ve Symonds'ın tatillerini Karayipler'deki Saint Vincent ve Grenadinler'de geçirdiği belitiliyor.

Johnson, 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tatilini yarıda kesmemesi eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

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