‘Juan Carlos Dominik’e sığındı’

İspanyol basınında yer alan haberlerde, eski kralın gittiği ülkenin Domink Cumhuriyeti olduğu öne sürüldü. Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon alma suçlamasıyla hakkında dava açılan ve devletten aldığı maaşı kesilen 82 yaşında Carlos’un kararını önceki gün şu anda İspanya kralı olan oğlu Felipe’ye bir mektupla bildirdiği açıklanmıştı. Eski kralın mektubunda “İspanya halkına, kurumlarına ve kral olarak size en iyi şekilde hizmet edebilmek için İspanya’nın dışına taşınma konusunda çok düşündükten sonra aldığım kararımı size bildiriyorum” ifadeleri yer verilmişti. İspanyol basını 40 yıl tahtta kalan eski kralın milyon doları bulan yolsuzluk iddialarından kaçtığını öne sürüyor.