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21.02.2021 - 19:35 | | AA

Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü

 

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Baraki Barak kavşağında polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. 

Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin de yaralandığını belirtti. 

Görgü tanıkları ise ölü sayısının 3 olduğunu öne sürdü. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi. Günlük vaka sayısı 7 binin altına indi.
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