MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
ABONE OL
10.02.2021 - 09:03 | | AA

Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son 2 aydır neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyor.

Dün de Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde Dışişleri Bakanlığı aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü.

Kabilde bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek, "Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman saat kaçta? Canlı yayın bekleniyor! Ulusa-Millete Sesleniş hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman saat kaçta? Canlı yayın bekleniyor! Ulusa-Millete Sesleniş hangi gün yapılacak?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Aydın'da basıldılar! 100 kişilik fuhuş listesi

Aydın'da basıldılar! 100 kişilik fuhuş listesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet