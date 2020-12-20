MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
ABONE OL
20.12.2020 - 11:45 | | AA

Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öğrenci Bilgi Formu 8 yıllık rezaleti ortaya çıkardıPendik'te 13 yaşındaki kız öğrenci M.E.'nin, iki yıl önce sınıf öğretmeni tarafından dağıtılan 'Öğrenci Bilgi Formu'na el yazısı ile ailesinden şiddet gördüğünü yazması, 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı! Hala atlatamadım

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı! Hala atlatamadım

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika... Gaziantep'te patlamada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Son dakika... Gaziantep'te patlamada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet