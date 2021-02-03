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03.02.2021 - 09:53 | | AA

Kabil'de polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Kabil'de polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Tangi Tarahil bölgesinde polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de Kabil'in farklı bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda biri Cemiyeti Islah'ın Başkanı Doktor Muhammed Atıf, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

 

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