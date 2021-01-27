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27.01.2021 - 12:18 | | AA

Kabil'de polis araçlarına bombalı saldırılar: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis araçlarına düzenlenen bombalı saldırılarda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kabil'de polis araçlarına bombalı saldırılar: 2 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevsa Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dispiçeri ve Selim Kervan bölgelerinde polis araçlarını hedef alan bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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