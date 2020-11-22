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22.11.2020 - 15:49 | | AA

Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı misyonların ve elçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han semti yakınlarında düzenlenen roket saldırısında ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı

ToloNews'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Facebook'tan yaptığı açıklamada, dün sabah başkentte 23 roketle düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

Salih, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda tespit edilen yaralı sayısının ise 51'e çıktığını ve olayın etraflıca araştırılacağını açıkladı.

Taliban, saldırının kendileri tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, teröristlerin roketleri küçük kamyonetlere yerleştirip şehirde fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.

Kabil'e atılan 23 roketten birinin İran'ın Kabil Büyükelçiliğine düşmesi nedeniyle elçilik binasında hasar oluşmuştu.

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