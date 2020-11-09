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09.11.2020 - 07:00 |

Kabul edecek mi?

ABD başkanlık seçiminde kaybeden adayın kazananı tebrik ederek yenilgiyi kabul etmesi 1896 yılına kadar uzanan bir gelenek.

Kabul edecek mi?

Seçim öncesi söylenen ağır ithamlara rağmen, sonuçlar netleştiğinde adaylar medeni biçimde görüşüyor ve görev değişimi yaşanıyor. Ancak bu yıl belki de ilk kez bu geleneğin gerçekleşmeme ihtimali var. Trump’ın kampanyasından yapılan açıklamalarda, Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmediği ifade ediliyor.

Kabul edecek mi

Sonuçları kabul etmeyen Trump’ın destekçileri de itirazlara paralel olarak ülke genelinde çeşitli bölgelerde eylem yapmaya başladı.

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