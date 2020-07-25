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25.07.2020 - 17:28 | | AA

Kabus gibi... 24 saatte 80 bin yeni koronavirüs vakası!

Son dakika haberine göre, ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.

Kabus gibi... 24 saatte 80 bin yeni koronavirüs vakası!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530 yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1166 artarak, 148 bin 530'a çıktı.

Florida, Texas ve California eyaletlerinde koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 52 milyon 548 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 28 bine yükseldi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 348 bin 200 ile Brezilya, 1 milyon 362 bin 262 vaka ile Hindistan izliyor.

 

Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştıİstanbul'a yaklaşık 2 saatlik uzaklıkta bulunan Karadeniz'e kıyı olan Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı başta olmak üzere plajlar dolup taştı. İstanbul, Sakarya ve Yalova gibi çevre kentlerden hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler ve bu bölgede yazlıkları bulunan tatilcilerin gelmesiyle plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Plajda oluşan yoğunluğa rağmen tatilciler, Karadeniz?in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.
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