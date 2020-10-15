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15.10.2020 - 11:19 | | AA

Kabus gibi açıklama: 'Can kaybı iki katına çıkar'

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Merdani, ülkede Kovid-19 salgınının endişe verici boyutlara ulaştığını ve tedbirlere riayet edilmemesi halinde yaklaşık 30 bin olan can kaybı sayısının iki katına çıkabileceğini söyledi.

Kabus gibi açıklama: 'Can kaybı iki katına çıkar'

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya açıklama yapan İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Mesud Merdani, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde boş yatak kalmadığını ve salgın kaynaklı ölüm oranlarının yükseldiğini söyledi.

Seyahat uyarıları başta olmak üzere tüm tedbirlere herkes tarafından riayet edilmesi gerektiğini belirten Merdani, "Şimdiye kadar, sağlık personeli üzerindeki hastalık yükünü ve hastalık vakalarını azaltmaya yardımcı olabilmek için insanlara seyahat etmemeleri konusunda defalarca ricada bulunduk. Yine bu durumu iyileştirmeye yardımcı olmak için lütfen evde kalın." dedi.

Tedbirlere riayet edilmemesi halinde yaklaşık 30 bin olan can kaybı sayısının iki katına çıkabileceği uyarısında bulunan Merdani, "Öngörülerimize göre, sağlık tavsiyelerine uyulmaması halinde koronavirüs kaynaklı can kaybı iki katına çıkabilir." diye konuştu.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 349 oldu. Ülkede dün 279 can kaybı ve 4 bin 830 vaka tespit edilirken salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayıları kaydedildi.

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