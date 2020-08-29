Kadın denizciler barış için Ege’ye açıldı

“Tutkumm” adı verilen ekip “Deniz Tutkusu Seyirde” oluşumunun organizasyonuyla 23 kadının bulunduğu üç tekneyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü için Ege Denizi’ne açıldı.



Tutkumm, Kechi Sailing Nil ve Bende yelkenlileriyle Bodrum’dan yola çıkan kadınlar, 300 deniz mili boyunca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle Ege Denizi sularında barış rüzgarları estirecek. “Tutkumm” teknesi kaptanı Neşe Hasipek ise “Adriyatik’te, Akdeniz’de ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında ‘Sözde değil özde izindeyiz’ diyerek yelken açmıştık. Türk kadınlarının yedi günlük barış seyrine yelkenle barış çağrısı yapmaya devam edeceğiz. Yelkenlerimizi şiddete uğrayan kadınlar için açarak ‘Kadınlarla barışın’ diyoruz. Amacımız kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek. Denizlerde kadınların sesi olmak istiyoruz” dedi.