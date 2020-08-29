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29.08.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Kadın denizciler barış için Ege’ye açıldı

Dünyaya kalıcı barışı getirmek için 1 Eylül’de kutlanan Dünya Barış Günü etkinliği için sadece kadın denizcilerden oluşan “Deniz Tutkusu Seyirde” ekibi, özel bir ekip oluşturdu.

Kadın denizciler barış için Ege’ye açıldı
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

 “Tutkumm” adı verilen ekip “Deniz Tutkusu Seyirde” oluşumunun organizasyonuyla 23 kadının bulunduğu üç tekneyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü için Ege Denizi’ne açıldı.

Tutkumm, Kechi Sailing Nil ve Bende yelkenlileriyle Bodrum’dan yola çıkan kadınlar, 300 deniz mili boyunca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle Ege Denizi sularında barış rüzgarları estirecek. “Tutkumm” teknesi kaptanı Neşe Hasipek ise “Adriyatik’te, Akdeniz’de ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında ‘Sözde değil özde izindeyiz’ diyerek yelken açmıştık. Türk kadınlarının yedi günlük barış seyrine yelkenle barış çağrısı yapmaya devam edeceğiz. Yelkenlerimizi şiddete uğrayan kadınlar için açarak ‘Kadınlarla barışın’ diyoruz. Amacımız kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek. Denizlerde kadınların sesi olmak istiyoruz” dedi.

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