Kadın krallığında tansiyon yükselmiyor

Araştırmada, Çin’de kadınların mülkiyeti miras aldıkları ve maliyeyi yönettikleri köylerde tansiyon gibi sağlık verilerinin daha iyi olduğu belirlendi. ABD’li bilim insanları, Çin’in güneybatısında “Kadınlar Krallığı” olarak bilinen Mosuo kabilesindeki 24 köyü inceledi. Bu köylerin yarısı kadınlar, diğer yarısı erkekler tarafından yönetiliyor. İnceleme sonunda erkeklerin yönettiği köylerde yüksek tansiyonu olan kadınların oranı yüzde 33, kadınların yönettiği köylerde yüksek tansiyonu olan kadınların oranı ise yüzde 26 çıktı.

Kadınların yönetimindeki köylerde kronik iltihaplanma oranının da yüzde 50 daha az olduğu anlaşıldı. Yine anaerkil köylerde yaşayan kadınların kalp ve şeker hastalığına yakalanma olasılığının da daha düşük olduğu belirtildi. Araştırma, anaerkil köylerde yaşayan erkeklerin önemli sağlık sorunlarına maruz kalmadığını da ortaya koydu. Araştırma ekibinin başkanı Siobhan Mattison, kadınların yaşamları üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarında daha az strese maruz kaldıkları için hastalıklarının azaldığını söyledi.