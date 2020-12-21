Kafa karıştırdılar!

ABD’de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’nın (CISA), Mart ayından bu yana ülkeye yönelik büyük bir siber saldırı olduğunu duyurmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu saldırının arkasında kesinlikle Rusya’nın olduğunu savunurken, Başkan Donald Trump “Çin”i hedef göstererek kafaları karıştırdı.

Başkan Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara düzenlenen siber saldırılar hakkında kendisine tam bir bilgilendirme yapıldığını belirterek, “Siber saldırı, gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük” diye yazdı. Her şeyin kontrol altında olduğunu savunan Trump, “Rusya, Rusya, Rusya... Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu. Çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!)” dedi.

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, “Ki bu durum, (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir” iddiasında bulundu.

Bakanıyla çelişti!

Trump’ın Twitter’daki paylaşımı, siber saldırı konusunda kendi kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi.

Nitekim Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti. Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın ekibinin de, ABD’nin resmi kurumları ve şirketlerine düzenlenen saldırılardaki olası rolü nedeniyle Rusya’yı cezalandırma yollarını araştırdığı belirtiliyor. Bunlar arasında ek mali yaptırımlar ve Rusya’nın siber altyapısına zarar verilmesi gibi seçenekler olduğu öne sürülüyor.