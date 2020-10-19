Kafe ve barlar kapatılınca gençler çılgın otel partilerine yöneldi

Son günlerde artış gösteren ve salgın önlemlerinin göz ardı edildiği otel eğlenceleri, Hollanda polisinin en fazla uğraştığı konulardan biri haline geldi.

Polise göre, bu eğlencelerde "tüyler ürpertici her şey yapılıyor" ve gençler arasında özellikle başkent Amsterdam'daki otellere yoğun talep var.

Polis sözcüsü, Het Parool gazetesine, "Normal olarak bu çocuklar çadırlarda buluşurdu ancak artık bu mümkün değil" diyor.

Gençlerin, ebeveynler ve diğer aile bireyleri nedeniyle evlerde de bir araya gelemediklerini söyleyen sözcü, bu nedenle otelleri tercih ettiklerini kaydediyor.

'Maskesiz 40-50 kişi aynı anda eğleniyor'



Polise göre, son haftalarda otellerde yetişkin biri tarafından kiralanan otel odalarında bir grup genç, "Tüyler ürpertici her şeyi" yaptı.

Sözcü, "tüyler ürperten olayların" ne olduğu hakkında bilgi vermedi. Ancak salgın döneminde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılması, polisin en fazla uğraştığı konulardan biri. Bazen en fazla 8 kişinin sığabileceği otel odalarında, maskesiz 40-50 kişinin birlikte eğlendiği haberleri medyaya yansıyor.

Hollanda merkezli oteller zinciri Van der Valk'ın Amstel'deki şubesi, bu tür eğlenceler yüzünden sıkıntı yaşayan otellerden biri. Geçen ay sonunda, içeriye gülme gazı sokulmasına engel olmak isteyen 2 güvenlik görevlisi, gençlerin saldırısına uğradı. Gençler tarafından görevlilerden birinin çenesi kırıldı.

Van der Valk'ın Amsterdam yöneticisi Thymen Simons, sürekli olarak otel odalarında parti düzenleyen gençlerle uğraştıklarını söylüyor.Tüm otellerde gençlerin sayısının arttığını belirten Simons, salgın nedeniyle fiyatların düşmesinin de, gençlerin işini kolaylaştırdığı görüşünde.

Otel yöneticisi, "Herkes kişi başı 10 euro verse, istedikleri odayı kiralayabiliyorlar" diye konuşuyor. Simons, 18 yaşından büyük birinin resepsiyondan anahtarı almasından sonra, döner kapıdan geçen herkesin hangi odaya gittiğini kontrol etmenin zor olduğunu vurguluyor.

Normal olarak kafeye, bara giden ya da parklarda buluşan gençlerin şimdi otel odalarına yönelediğini belirten Simons, bunu yeni bir "baş ağrısı" diye niteliyor.

Bu nedenle katı önlemler aldıklarını anlatan otel yöneticisi, odalarda gülme gazı, uyuşturucu ve sigara kullanımının kesinlikle yasak olduğunu anlatıyor. Simons, Bu yüzden haftada birkaç kez, bazı müşterileri dışarı attıklarını söylüyor.

Ibis Budget Amsterdam Oteli de, gençlerden son dönemde yoğun talep alıyor. Ancak otel yönetiminin, kredi kartı ve depozito koşulu ve tüm katılımcıların doğum tarihinin kontrol edileceği uyarısı nedeniyle oda kiralayan pek fazla olmuyor.

Hollanda polisi, bu yeni eğilimi tartışmak ve alınabilecek önlemleri görüşmek için orta öğretim kurumlarının yöneticilerine başvuracak.

Belçikalı gençler nargile kafelerde buluşuyor

Öte yandan, Belçika'da da polis, nargile kafelerdeki izinsiz eğlencelerle uğraşıyor.

Ay başından bu yana kafe ve barların kapalı olduğu Belçika'da, Başkent Brüksel ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerpen) kepenkleri kapalı haldeki birçok mekanda, gençlerin sosyal mesafe ve maske kuralına aldırmadan eğlendikleri ortaya çıktı.

Son olarak Cuma gecesi Brüksel'in Anderlecht semtindeki bir nargile kafede 200 kişinin katıldığı yasa dışı parti, polis tarafından dağıtıldı.

Polis, ihbar üzerine, kepenkleri kapalı olan kafeye baskın düzenledi.

Partiye katılanlara koronavirüs önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verilirken, nargile kafe de kapatıldı.

Kaynak: BBC Türkçe