01.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Kaliforniya’da plaj ve parklar kapatılacak
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce kişinin plajlara akın etmesi sonucu valiliğin tüm plaj ve parkları kapatacağı duyuruldu.
Yetkililer, güneşli haftasonunu değerlendirmek isteyip plajlara giden ve sosyal mesafeye uymayan kişiler nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.