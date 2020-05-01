MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kaliforniya’da plaj ve parklar kapatılacak
ABONE OL
01.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kaliforniya’da plaj ve parklar kapatılacak

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce kişinin plajlara akın etmesi sonucu valiliğin tüm plaj ve parkları kapatacağı duyuruldu.

Kaliforniya’da plaj ve parklar kapatılacak

 Yetkililer, güneşli haftasonunu değerlendirmek isteyip plajlara giden ve sosyal mesafeye uymayan kişiler nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. 

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı’ndan evde sağlıklı beslenme uyarıları: Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun...

Sağlık Bakanlığı’ndan evde sağlıklı beslenme uyarıları: Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden ceza

Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden ceza

Sıradaki Haber