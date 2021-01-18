18.01.2021 - 20:29 | | AA
Kamala Harris, California Senatörlüğünden istifa etti
ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü başkan yardımcılığı görevine başlayacak olan Kamala Harris, California Senatörlüğü görevinden istifa etti.
Senatörlük görevini 4 yıldır sürdüren Harris, California Valisi Gavin Newsom'a istifa mektubunu gönderdi.
Mektupta, bugünden itibaren senatörlük görevinden istifa ettiğini belirten Harris, son 4 yılda California halkına hizmet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Harris, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görevine başlayacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.