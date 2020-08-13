Kamala Harris’in Türkiye görüşü ne?

55 yaşındaki Kamala Harris, Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964’te Kalifornia’da doğdu. Joe Biden’ın yardımcı olarak seçtiği Kamala Harris, dış politika konusunda görüşleriyle bilinen siyasetçiler arasında yer almıyor. Ancak Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasına destek vermişti. Harris, 2019 yılında ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıya imza attı. Harris bir açıklamasında “İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım” ifadesini kullanmıştı.

Harris, Trump’ın Suriye’deki askerlerini geri çekme kararına da tepki göstererek, sert bir dille eleştirmişti. Harris, senatörlüğü döneminde ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle Ortadoğu politikalarının yanlış olduğunu söylemişti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak bir kadın siyasetçiyi seçecek olmasını bazı erkeklerin “hakaret olarak görebileceklerini” söyledi.