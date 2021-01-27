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27.01.2021 - 16:17 | | AA

Kamerun'da feci kaza! Otobüsü kamyonla çarpıştı: 53 ölü

Afrika ülkesinde bir kasaba yakınlarında gerçekleşen kaza sırasında, yolcu otobüsünde 70 kişi vardı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kamerun'da feci kaza! Otobüsü kamyonla çarpıştı: 53 ölü

Kamerun'un batısında bulunan Dschang kasabasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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