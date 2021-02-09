MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kamyonet üst geçitten 21 metre aşağı uçtu!
ABONE OL
09.02.2021 - 11:16 | | DHA

Kamyonet üst geçitten 21 metre aşağı uçtu!

ABD’nin Wisconsin eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletindeki I-94 Milwaukee otoyolunda hızla seyir eden bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü.

Milwaukee Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kamyonetin daha sonra 21 metre yükseklikten aşağıya düştüğünü ifade etti.

Yetkilier, sürücünün kaza sonrası bilincinin yerinde olduğunu ve nefes alabildiğini kaydederek, "Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu şans eseri iyi" dedi. Öte yandan kamyonetin düştüğü sırada yolda başka bir aracın olmaması şans olarak nitelendirildi.

    Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

    Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet