02.07.2020 - 15:07 | | DHA
Kanada tarihinde ilk defa bir Müslüman vali yardımcısı oldu
Kanada’nın Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani getirildi. Kanada tarihinde bir ilk olan atama hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum” açıklamasını yaptı.
Hükümetin atama konusunda yaptığı açıklamada Lakhani’nin öz geçmişi hakkında bilgi verildi. İş insanı olan Salma Lakhani kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenler konusunda çalışmalarıyla biliniyor. Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da 40 yıldan uzun bir süredir yaşayan Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı ‘Alberta Centennial Madalyası’ aldı. Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.
Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.