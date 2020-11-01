Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Quebec polisi, "ortaçağ kostümü" giymiş bir erkeğin Cumartesi gecesi kentin tarihi bölgesinde parlamento binası yakınında etrafındakilere saldırdığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: BBC Türkçe